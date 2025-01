Vojvoda valoriza vitória do Fortaleza e pede paz nas arquibancadas após brigas no Domingão

Além das questões técnicas, o treinador lamentou os incidentes de violência entre torcedores do Fortaleza ocorridos nas arquibancadas do Domingão

Após a vitória do Fortaleza por 3 a 1 contra o Horizonte, na estreia do Campeonato Cearense, o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu uma entrevista coletiva em que destacou o desempenho da equipe, o planejamento para a temporada e abordou o episódio de violência entre torcedores no Estádio Domingão. O treinador enfatizou a importância da união da torcida e da resolução pacífica de conflitos para preservar um ambiente familiar nos jogos do Tricolor.

Vojvoda classificou a atuação de seus jogadores como sólida, ressaltando o controle da partida do início ao fim, apesar das condições adversas do gramado. Ele elogiou a disciplina e a responsabilidade dos atletas, evidenciando a capacidade da equipe de se adaptar ao contexto do jogo.