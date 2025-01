Fortaleza amplia invencibilidade em estreias no Nordestão; veja retrospecto

Breno Lopes, atacante do Fortaleza, diante do Moto Club / Crédito: Aurélio Alves / O POVO

A vitória por 2 a 0 sobre o Moto Club-MA, na última quinta-feira, 23, no PV, fez o Fortaleza ampliar a sequência invicta em estreias na Copa do Nordeste, marca que já dura dez anos. A última vez que o Tricolor foi derrotado na largada do torneio regional foi em 2013. Naquela ocasião, jogando no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), o Leão perdeu por 3 a 0 para o Confiança. Apesar da largada ruim, o Fortaleza chegou até a semifinal, em que foi eliminado pelo Campinense, que faturou o título.

+ VEJA A TABELA DA COPA DO NORDESTE 2025