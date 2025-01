Vojvoda aprova estreia do Fortaleza e projeta mudança para encarar o Horizonte

O Fortaleza começou a temporada com o pé direito ao estrear com uma tranquila vitória de 2 a 0 sobre o Moto Club-MA, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, na noite dessa quinta-feira, 23. Após a partida, o técnico Vojvoda falou suas impressões sobre a estreia do Leão e revelou a satisfação com o desempenho do time e com a retomada do calendário de futebol.

“O primeiro tempo foi bom. Criamos muitas finalizações, tivemos uma boa circulação, transições com velocidade. Marcamos um gol. No segundo tempo, baixamos o ritmo, normal. Foi um placar de 2 a 0 para começar bem a Copa do Nordeste”, disse o técnico.