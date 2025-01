Estreantes do Fortaleza: Pol Fernández chama atenção e Diogo Barbosa é discreto

Pol Fernández, volante do Fortaleza, em sua estreia pelo Tricolor / Crédito: Aurélio Alves / O POVO

A vitória do Fortaleza por 2 a 0 contra o Moto Club-MA, nesta quinta-feira, 23, pela Copa do Nordeste, serviu para o torcedor matar a saudade do time, mas também para observar de perto dois reforços contratados nesta janela de transferências: o volante Pol Fernández e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. Ambos começaram o confronto diante do Moto como titulares e permaneceram em campo durante os 90 minutos. O defensor teve uma atuação mais discreta, desempenhando um papel de suporte a Moisés e chegando ao ataque em algumas ocasiões, mas sem criar grandes oportunidades. Já Pol se destacou.