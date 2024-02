De virada, Fortaleza vence América-RN com gols de argentinos em estreia no Nordestão

Com um time mesclado, especialmente no ataque, com o trio formado por Marinho, Pedro Rocha e Thiago Galhardo, o Fortaleza teve mais o controle da pessoa de bola desde o começo do duelo. No entanto, a equipe tricolor esbarrava, a todo momento, no forte esquema de defesa montado pelo treinador do América de Natal, Marquinhos Santos.

O Leão volta a campo na quarta-feira, 7, às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas, diante do Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. No torneio regional, joga no domingo, 11, fora de casa, frente do CRB-AL, às 16 horas.

Jogando na Arena Castelão, o Fortaleza passou sufoco, mas venceu a equipe do América-RN de virada, por 2 a 1, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. Lucero e Pochettino marcaram os gols do Leão. Souza fez o tento do time potiguar.

Tanto é, que apenas aos 14 minutos, o Leão conseguiu assustar a meta potiguar. Marinho, invadiu a área livre, mas acabou mandando na trave. O América, todavia, não ficou apenas retraído.

Gustavo Henrique, em dois momentos, finalizou contra o gol defendido por João Ricardo. Em uma dessas oportunidades, após vencer disputa com Brítez, o chute passou perto e por pouco o Mecão saía na frente.

Se a etapa inicial foi morna, com poucas oportunidades para ambos os lados, a etapa final reservou fortes emoções. O Leão do Pici voltou melhor, mas incisivo e buscando abrir o placar.

No entanto, foi o rival da tarde que tirou o zero do placar. Após Marinho perder a bola no meio de campo, a bola foi cruzada na área, Titi derrubou Gustavo Henrique e árbitra Ruthyanna Camila Medeiros da Silva marcou penalidade. Souza cobrou bem, deslocou João Ricardo e balançou as redes pela primeira vez no Castelão.

A alegria do time do Rio Grande do Norte, porém, durou pouco. Minutos depois do tento alvirrubro, a comandante da partida marcou outro pênalti, dessa vez, para o Tricolor do Pici. Lucero bateu e empatou no Gigante da Boa Vista.



Após isso, o leoninos presentes no estádio ainda passaram por outro susto. O América chegou a ficar novamente em vantagem, mas o impedido já estava marcado.