Ex-Fortaleza relembra parceria com David Luiz no Vitória e exalta: "Liderança e personalidade"

Preto Casagrande jogou com o novo zagueiro do Fortaleza em 2006, quando disputaram a Série C pelo Rubro-Negro baiano

Em 2006, pelo Vitória, David Luiz foi peça importante na campanha do time na Série C do Campeonato Brasileiro. Foram 53 jogos disputados e dois gols marcados naquele ano, que ficou marcado pela conquista do acesso do clube baiano para a segunda divisão nacional. Mesmo jovem, o zagueiro já demonstrava, naquela época, personalidade e espírito de liderança.

Após 23 anos, David Luiz volta a defender um clube do Nordeste , região onde despontou como zagueiro antes de seguir a carreira na Europa. Formado nas categorias de base do Vitória, o zagueiro brilhou no Rubro-Negro baiano em 2006, quando fez sua primeira temporada como profissional. Agora, em 2025, o defensor veste a camisa de outro Leão : a do Fortaleza.

Preto Casagrande, que fez parte do elenco do Vitória de 2006, conversou com o Esportes O POVO e contou sobre as lembranças e convivência com David Luiz no Rubro-Negro. O ex-meio-campista, que também já jogou pelo Fortaleza – em 2006 –, destacou algumas qualidades do novo zagueiro do Tricolor do Pici.

“Impressionante como nós, os mais velhos, também tínhamos o zagueiro Sandro, e a gente já tinha um respeito absurdo porque ele demonstrava, através do perfil dele, uma maturidade muito grande, mesmo tão jovem. Eu lembro de um jogo que nós ganhamos contra o Brasil de Pelotas, em Pelotas (RS), vencemos por 1 a 0 e praticamente selamos nossa classificação. Ele foi o nome do jogo, fez um gol e demonstrou uma liderança e uma personalidade que eu, particularmente, fiquei muito impressionado, principalmente com a maneira como ele encarava a profissão”, concluiu.

“Falar do David Luiz é muito simples. É muito fácil porque ele representa muito aquilo que ele é, um cara simples, humilde e de coração gigante, algo que já demonstrava com 18, 19 anos. Eu o conheci no Vitória, em 2006, quando disputamos a Série C. Naquela época, eu já era um jogador bem experiente, no final de carreira, e ele começando. A coisa que mais chamava a atenção nele era a personalidade que tinha”, disse.

Preto Casagrande esteve com David Luiz antes de o zagueiro acertar com o Fortaleza

A parceria no Vitória em 2006 se tornou uma amizade duradoura entre David Luiz e Preto Casagrande. O ex-jogador contou que já esteve com o zagueiro em Londres, cidade em que o novo reforço do Fortaleza atuou por clubes como Chelsea e Arsenal, e de forma mais recente no Rio de Janeiro, quando o camisa 23 ainda pensava sobre o que faria no futuro da carreira após o fim de contrato com o Flamengo.

“Fico muito feliz de ver o quão ele cresceu, né, como ser humano e como atleta, o patamar que ele atingiu. Eu tive o privilégio e o prazer de estar com ele em Londres uma vez, em que ele me recebeu muito bem, e depois agora, nos encontramos recentemente no Rio de Janeiro, onde ele já estava pensando no que faria, porque o contrato com o Flamengo estava acabando”, contou.