Atual campeão, Fortaleza recebe o Moto Club-MA no PV na estreia pela Copa do Nordeste

A bola rola às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). A partida marca o primeiro jogo oficial do Leão do Pici na atual temporada

Após realizar boa parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos, o Fortaleza terá, nesta quinta-feira, 23, o primeiro contato com a torcida tricolor em 2025. O esperado encontro acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, às 19 horas, contra o Moto Club-MA, em partida que marca a estreia do Leão do Pici no ano e também na atual edição da Copa do Nordeste.

Campeão do torneio em 2024 — título que conquistou após derrotar o CRB nos pênaltis —, o Tricolor chega para disputar a Lampions com o anseio de vencer o bicampeonato, feito que consolidaria a hegemonia do clube na Região desde o retorno oficial da competição, em 2013. A equipe cearense soma três taças no período (2019, 2022 e 2024).