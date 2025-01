Ex-Fortaleza, Madson revela mágoa por pouco espaço no time com Rogério Ceni

Madson, ex-jogador de Fortaleza e Santos, faz parte do elenco de A Grande Conquista 2; conheça / Crédito: JÚLIO CAESAR

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Antigamente a gente tinha mais tempo para emagrecer e entrar em forma física, hoje em dia não tem mais tempo. Em 2019, no Fortaleza, eu achei que teria esse tempo e o Rogério (Ceni) me colocou para jogar. Em um mês ele conseguiu formar o time dele e eu não joguei”, revelou Madson.

Na avaliação do ex-jogador, o treinador poderia ter aproveitado alguns jogos do Campeonato Cearense para dar minutagem a ele. À época, Ceni chegou a criticar o peso de Madson em entrevista coletiva e justificou o fato de não utilizar o jogador. Ainda em entrevista ao podcast, Madson encerrou o assunto dizendo que compreendia o agora técnico do Bahia. “Eu fiquei chateado, porque, dentro do processo de emagrecimento e perda de peso, dava para eu entrar alguns jogos no Cearense contra times mais tranquilos para pegar ritmo, mas ele não me colocava. Nesse sentido, fiquei com mágoa sim. Mas vendo hoje, tenho certeza que ele estava correto, porque tá muito dinâmico”, disse o ex-jogador do Fortaleza. Passagem pelo Fortaleza Após sete temporadas no futebol do Catar, o meia ex-Santos chegou ao Fortaleza por empréstimo em dezembro de 2018, sob grandes expectativas da torcida. A estadia do atleta pelo Tricolor, entretanto, não foi bem sucedida.