Marcelo Paz avalia pré-temporada nos EUA e destaca internacionalização do time

De volta à capital do Ceará, o Fortaleza se prepara para estrear na temporada após realizar uma pré-temporada de dez dias na Flórida-EUA. CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz falou sobre os ganhos técnicos da equipe tricolor e ressaltou o processo de consolidação do Fortaleza no cenário internacional. “Estamos muito felizes e satisfeitos com esses dez dias aqui. O que a Quality Sport Group proporcionou para o Fortaleza foi uma preparação de alto nível em território americano, local onde vai ter o Mundial de Clubes, Mundial de Seleções nos próximos anos, altíssimo nível de qualidade de treinamento, de gramado, de acomodação e alimentação. Então, a gente está muito satisfeito, objetivo atingido, preparação bem feita, com privacidade, com isolamento. Os jogadores gostaram muito”, disse Paz

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após dias de treino e preparação, o Tricolor finalizou a pré-temporada com uma vitória e uma derrota na Orlando Cup. No último sábado, 18, o Leão do Pici foi derrotado pelo Miami FC por 2 a 1, e venceu o Chicago Fire por 1 a 0 nesse domingo, 19.

Para Marcelo Paz, a experiência ajudou a fortalecer a marca do clube internacionalmente, assim como ajudou a estreitar os laços com os torcedores que vivem nos Estados Unidos. “Na internacionalização da marca Fortaleza, pudemos perceber nos jogos torcedores de Fortaleza que moram nos Estados Unidos, isso também foi um outro objetivo, demonstrar a marca de Fortaleza nos Estados Unidos para os torcedores de Fortaleza que moram aqui. E foi um encontro muito saudável, regado de emoção. Alguns torcedores e não viam Fortaleza de perto há muito tempo, há cinco, dez, quinze anos porque estão morando aqui nos Estados Unidos e não tinham mais oportunidades, só assistiam pela internet, então para eles foi uma emoção estar perto do time e dos jogadores. A gente sentiu esse carinho e viu como o futebol se move através da paixão”, completou o CEO.

