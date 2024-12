Sport tenta contratação de Zé Welison, volante do Fortaleza

Zé Welison está no Fortaleza desde 2022 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O volante Zé Welison pode trocar de Leão em 2025. Há três temporadas no Fortaleza, o potiguar de 29 anos está na mira do Sport, clube que já defendeu em 2021, e pode deixar o Pici para retornar à Ilha do Retiro. O Tricolor não descarta vender o meio-campista se o Rubro-Negro chegar a um valor considerado interessante. O interesse do Sport em Zé Welison foi divulgado inicialmente pelo jornalista Roberto Nascimento e confirmado pelo Esportes O POVO, que apurou que a negociação só será viável se os pernambucanos estiverem dispostos a comprar o jogador. O Fortaleza, portanto, não cogita um acerto por empréstimo e só aceita liberar o camisa 17 em caso de venda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Tricolor tem contrato com o volante até o fim de 2026 e é dono de 75% dos direitos econômicos, adquiridos por R$ 1,25 milhão junto ao Atlético-MG. Zé Welison já disputou 146 jogos pelo Fortaleza, marcou oito gols e conquistou três títulos: um do Campeonato Cearense (2023) e dois da Copa do Nordeste (2022 e 2024).

Para 2024, os pernambucanos compraram os atacantes Gustavo Coutinho (R$ 7 milhões) e Romarinho (R$ 2,5 milhões), que pertenciam ao clube cearense. Além de Zé Welison, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com Pedro Augusto, Lucas Sasha, Hércules, Matheus Rossetto e Kauan como volantes no elenco tricolor. O argentino Pol Fernández, do Boca Juniors, se juntará ao grupo em 2025. A carreira de Zé Welison Volante Zé Welison no jogo Fortaleza x Vasco, no Castelão, pela Copa do Brasil 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC