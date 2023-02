Fortaleza anuncia contratação de Iarley, promessa da base do Floresta

O jovem de 19 anos chega ao clube do Pici por empréstimo até julho de 2024, com opção de compra. Ele já está integrado ao elenco do time sub-20

Além de reforçar a equipe profissional, o Fortaleza também se movimenta no mercado da bola para fortalecer as categorias de base. Na tarde desta segunda-feira, 13, o Leão do Pici anunciou a contratação do atacante Iarley Gilberto, promessa de 19 anos das divisões inferiores do Floresta, para o time sub-20.

O atacante chega ao clube do Pici por empréstimo até julho de 2024, com opção de compra. Iarley se apresentou ao novo time na última quinta-feira, 9, quando todo o elenco deu início aos trabalhos visando a temporada de 2023. Neste dia, ele realizou exames e participou do primeiro treinamento como atleta do Fortaleza.

Em 2023, Iarley irá disputar o Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, todos eles na categoria sub-20, com a camisa do Fortaleza. Além disso, o atleta deve fazer parte do elenco que irá disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo da próxima temporada.

“Sensação inexplicável, estou muito feliz por estar realizando esse sonho que fazer parte de um clube tão grande como é o Fortaleza. Estou muito motivado para ajudar a equipe da melhor forma, fazendo com que a gente consiga todos os nosso objetivos na temporada”, comemorou Iarley.

Trajetória de Iarley Gilberto

A carreira do centroavante foi iniciada em 2018, quando chegou ao Floresta. Desde então, o atleta de 19 anos disputou o Campeonato Cearense nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, além de participar de duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Quando ainda atuava no sub-17, Iarley alcançou uma marca história ao se tornar o recordista de gols em uma única edição do estadual da categoria. Foram 22 gols assinalados pelo atacante.

Com boas atuações nas categorias de base, Iarley recebeu oportunidades na equipe principal do Floresta. O atleta, inclusive, fez parte do elenco que subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2021.

Na última temporada, em 2022, Iarley participou do Campeonato Cearense sub-20 e marcou 11 gols em 10 jogos. Ele também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Floresta.



