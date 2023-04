Fortaleza vence Águia de Marabá novamente e avança às oitavas da Copa do Brasil

Time tricolor garante classificação para a próxima fase do torneio nacional após vencer por 2 a 0 em solo paraense. Com vaga assegurada, Leão fatura R$ 3,3 milhões

O Fortaleza garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Em Belém, no Pará, o Leão voltou a vencer o Águia de Marabá por 2 a 0 nesta quarta-feira, 26. No jogo de ida, a equipe já havia goleado por 6 a 1 e, por isso, passou pela terceira fase do certame com tranquilidade.



Com um time alternativo, o Tricolor do Pici teve seus gols marcados por Romarinho e Vinicius Zanocelo. Assegurado nas oitavas, faturou R$ 3,3 milhões e agora aguarda o sorteio realizado pela CBF para saber quem será o adversário na fase seguinte.

O jogo



Mesmo atuando como visitante, o time de Juan Pablo Vojvoda iniciou a partida pressionando o time paraense. Aos oito minutos, a estratégia resultou em gol. Yago Pikachu lançou a bola na área para Zé Welison, que deixou para Romero. Após bater duas vezes na defesa do Águia, a bola sobrou para Romarinho abrir o placar no Mangueirão.

Autor do primeiro gol, o camisa 11 construiu uma boa jogada aos 28 minutos. Na ocasião, o ponta arrancou com velocidade pela esquerda e atrasou a bola para a área. Zanocelo, de frente para o gol, teve apenas o trabalho de bater e balançar as redes.

Em casa, o time paraense tentou reagir após o segundo tento tricolor. Aos 31, Luan Santos cabeceou mas Kozlinski fez boa defesa. Depois, Danilo Cirqueira finalizou mais uma para outra intervenção do goleiro leonino.



Na segunda etapa, os times diminuíram ainda mais seus ritmos e o jogo se tornou morno. Com o intuito de rodar o elenco, Vojvoda realizou cinco alterações, sendo uma delas a entrada do meia Amorim, que realizou sua estreia no time profissional do Leão.

