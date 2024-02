Fortaleza acerta compra de Iarley Gilberto com Floresta; veja valor e tempo de contrato

Atacante Iarley comemora gol no jogo Fortaleza x CRB pela Copinha 2024 Crédito: Felipe Honorato/Fortaleza EC

O Fortaleza oficializou nesta sexta-feira, 9, o acerto com o Floresta pela compra de 60% dos direitos econômicos do atacante Iarley Gilberto. A equipe do Pici desembolsou R$ 300 mil para adquirir o atleta em definitivo até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada. O Verdão da Vila Manoel Sátiro manteve, na negociação, 40% dos direitos do centroavante de 20 anos. Iarley Gilberto chegou ao Fortaleza em fevereiro de 2023 e participou, no período, do Campeonato Cearense Sub-20, do Campeonato Brasileiro Sub-20, da Copa Fares Lopes e da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inclusive, nesta última competição, finalizou o torneio como artilheiro do Leão do Pici, tendo marcado cinco gols em cinco partidas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Obrigado por tudo, Floresta! Cheguei um moleque cheio de sonhos e saio um homem com muitos desses sonhos realizados. Sou muito grato a instituição por tudo, do porteiro ao cozinheiro. Agradeço pelo carinho que tiveram comigo, ao presidente e todas as comissões de base até o profissional que tive a honra de trabalhar, porque sem vocês nada disso seria possível. Levarei para sempre o Verdão da Vila em meu coração. Te amo, Floresta Esporte Clube”, escreveu Iarley Gilberto, no post de despedida do Floresta para o centroavante.