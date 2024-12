Fortaleza acerta contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, ex-Fluminense

Lateral-esquerdo Diogo Barbosa no jogo Fluminense x Criciúma, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fortaleza concretizou a terceira contratação para a temporada 2025. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici ajustou os últimos detalhes e concluiu o acerto com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que defendeu o Fluminense nas últimos dois anos. O anúncio oficial deverá ocorrer em breve. O defensor de 32 anos era um desejo antigo de Vojvoda: o Leão já havia tentado a contratação para 2022, mas esbarrou no alto valor salarial na época em que ele defendia o Grêmio. Naquela ocasião, Juninho Capixaba foi quem chegou ao Pici — e que também esteve no radar para 2025.

Desta vez, o camisa 16 tinha conversas para renovar com o Tricolor das Laranjeiras por mais um ano, mas optou pela oferta do Tricolor do Pici. A negociação foi revelada pelo presidente do Flu, Mário Bittencourt, em entrevista coletiva no início da semana, já indicando uma situação encaminhada entre Diogo e Fortaleza.