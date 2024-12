CEO do Fortaleza, Marcelo Paz promove noite de autógrafos do livro "Da C à Libertadores"

Marcelo Paz no lançamento do livro "Da C à Libertadores" / Crédito: Mateus Lotif/FEC

Lançado em abril deste ano, o livro promete recontar com riqueza de detalhes inéditos os desafios do Leão do Pici durante a ascensão à elite do futebol nacional e internacional, conforme explica Fábio Pizzato.

"Quando recebi o convite do Marcelo Paz, em 2019, para contar a trajetória do Fortaleza sob a ótica dele, percebi a responsabilidade e a grandeza da proposta. O time evoluiu muito desde então, passando pela Sul-Americana e alcançando a Libertadores. O livro reúne histórias inéditas, bastidores, negociações e episódios marcantes que não costumam chegar ao público. Foi um grande desafio e também um enorme prazer escrever essa obra", disse o jornalista. A escolha de um shopping central como sede do evento tem como objetivo aproximar o clube dos torcedores. No segundo piso do shopping, a loja oficial do Fortaleza, Leão 1918, terá mais exemplares do livro disponíveis para venda, bem como outros produtos oficiais. Segundo a organização, a noite promete atrair os amantes do futebol e interessados em conhecer os bastidores das conquistas do Tricolor de Aço.Jordana Vidal, gerente de marketing do North Shopping Fortaleza, destacou a importância do evento.