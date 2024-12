Venda de Hércules é a maior da história do futebol cearense e 2ª maior do Nordeste

Até então, a maior transação do estado pertencia a Moisés. O atacante foi vendido pelo Tricolor no ano passado por R$ 24 milhões ao Cruz Azul, do México

O Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira, 20, a saída do volante Hércules para o Fluminense. De acordo com o divulgado pelo clube, os tricolores concretizaram um negócio de R$ 29 milhões por 70% dos direitos do atleta. Desta forma, o meia é a maior venda do futebol cearense e segunda maior do futebol nordestino.

Até então, o posto de transferências com mais cifras do estado pertencia ao ponta-esquerda Moisés, quando foi vendido pelo Leão do Pici por R$ 24,5 milhões ao Cruz Azul do México, no ano passado.