Fortaleza mira volante Danilo Barbosa, do Botafogo, e encara concorrência

Além de Pol Fernández, o Fortaleza busca mais reforços para o meio-campo visando 2025 e tem interesse na contratação do volante Danilo Barbosa, do Botafogo. O Leão tem a concorrência de Santos e Bahia na disputa pelo baiano de 28 anos. A informação sobre a investida do Tricolor do Pici pelo camisa 5 do Glorioso foi divulgada inicialmente pelo Canal Expresso Tricolor e confirmada pelo Esportes O POVO. Danilo Barbosa, que também atua como zagueiro, ainda tem contrato com a equipe carioca para a próxima temporada, mas foi reserva em boa parte de 2024 e pode optar por uma transferência diante das ofertas.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão neste ano, o Botafogo também avalia a viabilidade de negociar Danilo Barbosa, já que é um jogador bastante utilizado pelo técnico Artur Jorge — em geral, no decorrer das partidas — e que pode ser importante em 2025, diante de um calendário repleto de jogos, inclusive com a disputa do Super Mundial, entre junho e julho.

Além do volante argentino, o Leão também terá os reforços de Brenno, goleiro do Grêmio, e Diogo Barbosa, lateral-esquerdo do Fluminense, para 2025. Mais contratações deverão desembarcar no Pici, como um zagueiro e um centroavante. Volante Danilo Barbosa no jogo São Paulo x Botafogo, no Morumbis, pela Copa Libertadores 2024 Crédito: Vitor Silva/Botafogo A carreira de Danilo Barbosa Revelado pelo Vasco, Danilo Barbosa teve longa trajetória no futebol europeu: vestiu as camisas de Braga-POR (duas vezes), Valencia-ESP, Benfica-POR, Standard Liège-BEL e Nice-FRA (também duas passagens). No Velho Continente, foi campeão nacional em Portugal e da Taça de Portugal pelo Benfica.