Fortaleza encaminha contratação do goleiro Brenno, do Grêmio, para 2025

Sem espaço no clube gaúcho, arqueiro de 25 anos tem negociação avançada com o Leão e deve assinar contrato por três ou quatro temporadas. Santos e Kozlinski devem sair

Ativo no mercado da bola, o Fortaleza está próximo de fechar com o segundo reforço para 2025. Além do volante argentino Pol Fernández, do Boca Juniors, que já tem pré-contrato firmado, o clube do Pici tem acertado encaminhado com o goleiro Brenno, do Grêmio, apurou o Esportes O POVO.

O Tricolor pretende assinar um vínculo por três ou quatro temporadas com o arqueiro de 25 anos, que não está sendo utilizado pelo clube gaúcho desde que voltou de empréstimo do Bari, da Itália, em julho, apesar de manter rotina de treinos junto com o elenco no CT Luiz Carvalho.