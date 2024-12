Sport consulta, mas não avança em conversas por Lucas Sasha, do Fortaleza

Volante Lucas Sasha comemora gol no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

De contrato renovado com o Fortaleza para 2025, o volante Lucas Sasha entrou no radar do Sport, mas deve seguir no Pici. O Esportes O POVO apurou que o Leão da Ilha do Retiro fez consulta acerca da situação do camisa 88 e não avançou nas conversas diante do desejo do Tricolor de manter o jogador. Em julho deste ano, o meio-campista de 34 anos prolongou o vínculo com o Fortaleza até o fim da próxima temporada — o contrato anterior se encerraria neste mês de dezembro. Prestes a completar 100 jogos com a camisa tricolor, Lucas Sasha faz parte dos planos da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda para o ano que vem e só seria negociado em caso de proposta bastante vantajosa.

À procura de reforços depois do acesso à Série A do Brasileirão, o Sport sondou o volante paulista, mas a investida não foi adiante. Vale lembrar que os pernambucanos já tinham procurado Sasha na janela de transferências do meio do ano, pouco antes da renovação com o Fortaleza ser selada.

Volantes Lucas Sasha e Zé Welison em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC Contratado pelo Tricolor na metade de 2022, Lucas Sasha disputou 99 partidas, marcou três gols e deu duas assistências, além de ter conquistado um título do Campeonato Cearense (2023) e um da Copa do Nordeste (2024). O Leão é dono de 100% dos direitos econômicos do volante. No setor de contenção do meio-campo, além de Sasha, Vojvoda conta com Pedro Augusto, Zé Welison, Hércules, Matheus Rossetto, Kauan e ganhará o reforço de Pol Fernández, do Boca Juniors-ARG, a partir de janeiro.