Felipe Jonatan nega rumor de que está de saída do Fortaleza: "Pretendo continuar"

Lateral-esquerdo Felipe Jonatan no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Por meio de sua rede social, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan negou o boato de que estaria de saída do Fortaleza e reforçou que sua vontade é continuar no clube até o fim de seu contrato, que vai até a temporada de 2027. O jogador, na mensagem, também explicou um texto publicado por seu pai, que foi o estopim para o rumor ganhar força. “Em respeito aos meus amigos e por tantas mensagens de alguns setoristas, venho esclarecer que a postagem relacionada a um filho “dispensado” que meu pai postou foi relacionada ao meu irmão, que foi desligado das categorias de base do Fortaleza. Eu continuo no clube, no qual tenho contrato até 2027 e pretendo continuar no clube. Estou aproveitando as férias. Por favor, parem de soltar fake news!”, publicou.

O boato de que estaria saindo do Fortaleza surgiu após o pai de Felipe Jonatan, Afrânio Andrade, publicar uma mensagem em seu Instagram. “Hoje eu senti na pele tudo o que muitos pais passaram quando seus filhos foram dispensados de um time de futebol. Foi e está sendo muito ruim. Mas é assim a vida. Hoje eu sei quem gosta de você. Amigo é aquele que te avisa”, escreveu e compartilhou. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube O texto, entretanto, é em referência ao irmão de Felipe Jonatan, Afrânio Alison, que estava atuando como lateral-direito no sub-17 do Leão do Pici, mas foi desligado e não segue no clube cearense para a próxima temporada.