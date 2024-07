Fortaleza negocia renovação com Lucas Sasha até o final de 2025

Lucas Sasha recebeu proposta para ampliar contrato com o Fortaleza Crédito: AURÉLIO ALVES

Há dois anos no Pici, o volante Lucas Sasha deve prolongar o tempo de casa. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza fez proposta de renovação de contrato ao meio-campista e tem negociação em andamento para um novo acordo até o final de 2025. Com vínculo até dezembro deste ano, o camisa 88 foi procurado recentemente por outras equipes no mercado da bola, visando a atual janela de transferências. O jogador de 34 anos foi sondado pelo Sport e recebeu uma proposta de um clube da Grécia — onde atuou por três temporadas, antes de voltar ao Brasil —, mas o Tricolor descartou a liberação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lucas Sasha é considerado peça importante no elenco do Leão e conta com a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda, o que fez o clube propor a ampliação do contrato por mais uma temporada. O volante, por sua vez, está feliz no Fortaleza e adaptado à cidade, motivos que o deixam inclinado à renovação. As partes mantêm conversas e acreditam em um desfecho positivo.