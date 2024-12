Na mira do Real Madrid e City, Éderson pode render lucro para o Fortaleza; entenda

Volante Éderson, ex-Fortaleza, atuando com a camisa da Atalanta, seu atual clube / Crédito: Divulgação Atalanta B.C.

Titular absoluto, destaque e um dos pilares da Atalanta-ITA, o volante Éderson está na mira de alguns clubes da Europa. Dentre os interessados, há dois times da La Liga, da Espanha, e três da Premier League, da Inglaterra. A tendência é que o jogador de 25 anos receba propostas na janela de transferência de janeiro e o Fortaleza é um dos interessados neste cenário de possível venda. Afinal, por Éderson ter jogado no Tricolor do Pici na temporada de 2021, o time cearense tem direito ao mecanismo de solidariedade, sistema criado pela Fifa que garante um determinado percentual para clubes formadores em vendas futuras. No caso do Fortaleza, a fatia gira em torno de 0,44% do valor da negociação.

De acordo com o portal Trivela, cinco equipes monitoram a situação de Éderson e podem fazer uma investida para tirá-lo da Atalanta: Real Madrid-ESP, Atlético de Madrid-ESP, Manchester City-ING, Manchester United-ING e Liverpool-ING. Vale ressaltar que o clube italiano desembolsou, em 2022, cerca de 15 milhões de euros – R$ 83,4 milhões à época – para comprar o volante do Salernitana-ITA. A tarefa para tirá-lo da Atalanta, portanto, não deve ser simples. A equipe lidera o Campeonato Italiano, em disputa acirrada com o Napoli e Inter de Milão, e Éderson é peça fundamental no elenco. Na Champions League, o clube figura na 13ª posição, mas com apenas dois pontos de diferença para o G-8. A tendência é de que as cifras cobradas pelo volante sejam altas. Éderson teve passagem de sucesso pelo Fortaleza em 2021 Antes de se transferir para a Europa, Éderson viveu, no Fortaleza, a melhor fase da carreira no futebol brasileiro. Contratado pelo Leão em 2021, o volante chegou por empréstimo do Corinthians e se firmou no meio-campo do time cearense. Foi campeão estadual e um dos grandes destaques da campanha histórica do clube no Série A, onde terminou na quarta posição – a melhor do Nordeste na era dos pontos corridos.