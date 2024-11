Os 1300 dias de Vojvoda: o argentino que colocou o Fortaleza no meio dos gigantes

Técnico Vojvoda comemora vitória no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

As várias propostas recusadas de clubes de peso do futebol brasileiro – e até da seleção chilena – passam longe de qualquer rótulo de acomodação. Vojvoda, ao escolher permanecer no Fortaleza tantas vezes, assumiu o maior desafio que poderia. Nesta sexta-feira, 29, o argentino completa 1300 dias no Pici, tempo marcado por feitos históricos, títulos e tabus quebrados. A façanha de Vojvoda certamente será contada entre gerações de tricolores. O comandante, em seu equilíbrio de intensidade e sensatez, colocou o Leão no meio dos gigantes, daqueles que, não muito tempo atrás, pareciam intocáveis. Mesmo com a pior logística, menor investimento financeiro e uma quantidade maluca de jogos, o técnico mostrou que, no futebol, há outros caminhos para o sucesso.

Estabeleceu recordes no Nordeste e pôs o Fortaleza em evidência nacional. O tricolor deixou de ser apenas um time simpático que os gigantes têm obrigação de vencer. Nenhum conseguiu, nesta temporada, superar o clube cearense na Arena Castelão no Campeonato Brasileiro. A atual campanha na elite nacional, inclusive, é um marco. "Me ensinou a ver o futebol de outra maneira", diz Rossetto sobre Vojvoda no Fortaleza Embora agora as chances sejam remotas, o Fortaleza esteve, por quase todo o campeonato, brigando pelo título com times que, com uma contratação, podem cobrir 16 meses de folha salarial do plantel tricolor – como foi o caso do Botafogo com o argentino Thiago Almada. Neste final de semana, contra o Vitória, o Leão pode garantir a classificação direta à fase de grupos da Libertadores.