Nahuel cita "filosofia de vida" como elo entre Fortaleza e comissão técnica de Vojvoda

Auxiliar técnico Nahuel Martinez e técnico Vojvoda em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Dentre os vários trunfos que o projeto do Fortaleza carrega, a longevidade da comissão técnica está entre as principais. O casamento perfeito passou, sobretudo, por um encaixe de “filosofia de vida” entre as partes, algo explicado por Nahuel Martínez e Gastón Liendo, auxiliares de Vojvoda, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO – a primeira deles no Brasil. “Chegamos a um clube que tem a nossa mesma filosofia de vida, e isso foi, com o crescimento em conjunto, muito bom. A gente encaixou no Fortaleza e o Fortaleza encaixou na gente. Isso fomos conhecendo no dia a dia e trocando, e o Fortaleza nos foi trocando muitas coisas. Hoje nos encontramos em um momento bom devido a tudo que a gente passou, todo o processo de quatro anos de trabalho", contou Nahuel. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A trajetória de Nahuel, Gastón e Vojvoda antes do Fortaleza foi um processo importante de amadurecimento e evolução. O mesmo vale para o Leão do Pici. A junção deles, como comissão técnica, com o clube, aconteceu no momento que deveria: ambos tinham convicção de que o casamento daria certo. “Juan começou no time B do Newell's, depois passou pelo Defensa y Justicia-ARG, Unión La Calera-CHI, Talleres-ARG... Foi uma evolução constante de Juan Pablo como treinador e a gente como comissão. E o Fortaleza fez o mesmo. Um clube do Nordeste, com tudo que isso significa, com ascenso, descenso, ascenso, descenso, e hoje se sustenta na Série A por um tempo longo", contou. “Sempre foi muito sedutor o Brasileirão” Em 2021, Vojvoda, Nahuel e Gastón vinham de uma temporada muito positiva na liga chilena, onde foram vice-campeões do torneio nacional com o Unión La Calera – equipe de pouca expressão no país. Na mesa, tinham várias opções de clubes interessados. Naquele “bolo” estava o Fortaleza, que acabara de escapar do rebaixamento em 2020 e vivia cenário de pressão.