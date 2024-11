Cearense: Fortaleza quer jogar com time principal, comunica FCF e terá calendário ajustado

Atacante Lucero no jogo Fortaleza x Boca Juniors, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza manifestou interesse em disputar as rodadas iniciais do Campeonato Cearense de 2025 com seu time principal. A intenção foi comunicada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) na tarde desta sexta-feira, 29, através de nota oficial. Além do Estadual, o Tricolor do Pici também disputará a Orlando Cup, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, em janeiro. Por isso, haviam dúvidas quanto a utilização da equipe principal nos primeiros jogos do certame local.