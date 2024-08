Botafogo investiu o equivalente a 16 folhas salariais do Fortaleza para contratar um atleta

Meio-campista Thiago Almada, do Botafogo, é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro Crédito: Vítor Silva/ BFR

Além dos feitos esportivos e do desafio logístico, a campanha do Fortaleza na Série A, onde é líder isolado, também se notabiliza por um outro aspecto: superar a disparidade de investimento dos rivais que brigam no topo. Para se ter dimensão, o Botafogo, próximo adversário do Leão e vice-líder do campeonato, gastou em uma única contratação neste ano o equivalente a 16 folhas salariais do time cearense. Para tirar Thiago Almada do Atlanta United, da MLS, o clube carioca desembolsou, à vista, 22 milhões de dólares, o que representa mais de R$ 123 milhões na cotação desta quinta, 29. Caso o jogador atinja metas, o Glorioso precisará pagar mais 3 milhões de dólares — cerca de R$ 16 milhões. O meia argentino, inclusive, é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

Somando todas as compras nesta temporada, que inclui Moisés (R$ 21,3 milhões), Luquinhas (R$ 7,33 milhões), Santos (R$ 4,89 milhões), Tomás Cardona (R$ 3,056 milhões), Yago Pikachu (R$ 2,44 milhões) e Eros Mancuso (R$ 8,8 milhões) — este em pagamento parcelado até 2026 —, o Fortaleza não chegou, sequer, à metade do valor que o Botafogo investiu no segundo jogador "mais caro" do elenco. O atacante Luiz Henrique, que chegou a ser a contratação mais cara do Brasil à época em que foi anunciado pelo Glorioso, custou 16 milhões de euros à vista, quase R$ 100 milhões na cotação atual. O Alvinegro ainda terá de pagar mais 4 milhões de euros — cerca de R$ 25 milhões — caso Luiz Henrique bata metas estipuladas em contrato. Ele é hoje o principal destaque do time, tendo sido convocado para a seleção brasileira por Dorival Jr.