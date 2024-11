Fortaleza venceu sete dos últimos dez jogos contra o Vitória; veja o retrospecto

Fortaleza e Vitória se enfrentaram duas vezes na temporada de 2024, ambas na Arena Castelão. Pela Copa do Nordeste, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu. Já pelo Brasileirão, o triunfo ficou com o time cearense. / Crédito: AURÉLIO ALVES

Adversários no próximo domingo, 1º de dezembro, Fortaleza e Vitória possuem um histórico geral de confrontos equilibrado, mas o recorte recente dos encontros é favorável ao Leão do Pici. Nas últimas dez partidas que disputaram entre si, o time cearense venceu sete e perdeu apenas duas vezes para o clube baiano, além de um empate.

No primeiro turno do Brasileirão desta temporada, o Fortaleza não deu chance ao Vitória e venceu o rival nordestino por 3 a 1, na Arena Castelão, com gols de Breno Lopes, Pochettino e Tinga. Zé Hugo fez o tento de honra do Rubro-Negro.



Antes, os clubes haviam se enfrentado pela fase de grupos da Copa do Nordeste, em jogo também realizado com o Tricolor de mandante. Naquela ocasião, o Rubro-Negro surpreendeu e venceu por 1 a 0 – posteriormente, os comandados de Vojvoda conquistaram o título do certame regional diante do CRB-AL.