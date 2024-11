Rival do Fortaleza, Vitória está entre os piores mandantes da Série A 2024

O Rubro-Negro baiano tem aproveitamento de 45% no Barradão, desempenho superior apenas ao do Atlético-GO e Cuiabá, que são lanterna e vice-lanterna da elite nacional, respectivamente

Rival do Fortaleza no próximo domingo, 1º de dezembro, o Vitória não tem feito uma boa campanha atuando como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. O Rubro-Negro baiano compartilha com o Criciúma o terceiro pior desempenho entre todos os times da elite nacional.

Em 17 jogos no Barradão – estádio que enfrentará o Fortaleza –, o Vitória sofreu oito derrotas, empatou duas vezes e conquistou sete triunfos. Ou seja, o Leão baiano tem 45% de aproveitamento em seus domínios, percentual superior apenas aos do Atlético-GO (31%) e Cuiabá (27%), dois times que estão na zona de rebaixamento, assim como o Criciúma.