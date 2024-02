Vojvoda recebeu oferta de seleção sul-americana antes de renovar com Fortaleza, revela Paz

Dirigente salientou o carinho que o argentino tem pelo Tricolor de Aço e projetou o crescimento do treinador sob o comando do time leonino

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, recebeu a proposta de uma seleção sul-americana antes de acertar a renovação com o Leão do Pici até o fim de 2025. A informação foi revelada pelo CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 19.

"O Vojvoda recebeu proposta de uma seleção sul-americana e a gente foi conversar sobre melhoria contratual. Aproveitei e propus a renovação por mais dois anos. Ele colocou mais um ano e fizemos todos os ajustes", comentou.

Durante a oportunidade, o dirigente também salientou o carinho que o argentino tem pelo Tricolor de Aço e projetou o crescimento do treinador sob o comando do time leonino.