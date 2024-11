"Me ensinou a ver o futebol de outra maneira", diz Rossetto sobre Vojvoda no Fortaleza

Vojvoda e Rosetto em jogo do Fortaleza, no Castelão Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A mentalidade de competir em campo, independente do momento da partida ou minutagem que terá, foi um dos principais fatores de aprendizado para Rossetto com Vojvoda no dia a dia. O camisa 16 avaliou o argentino, ainda, como o “mais top” que já trabalhou na carreira. “Competir os 90 minutos. Noventa ou dez minutos. Às vezes você está no banco de reserva e entra faltando cinco ou dez minutos, tem que aproveitar o momento. Às vezes cinco ou dez minutos mudam uma partida. Com certeza ele está no meu top-3 de treinadores que mudaram meu modo de pensar. Por enquanto, ele está sendo o mais top”, concluiu. Carinho por Fernando Diniz e admiração por Thiago Nunes Além de Vojvoda, Rossetto citou outros dois treinadores que marcaram sua trajetória no futebol até então: Fernando Diniz e Thiago Nunes. O meio-campista trabalhou com ambos no Athletico-PR, clube onde foi formado e lançado ao profissional.

Sob o comando de Diniz – que é o atual campeão da Libertadores –, com quem dividiu vestiário em 2018, Rossetto viveu novas experiências para além das funções no meio-campo. Atuou, por exemplo, como ala, e pôde enxergar novas possibilidades e qualidades como jogador. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube “Com o Diniz eu comecei jogando de meia. Chegou um certo ponto que joguei de ala, e foi o momento que eu fiz mais gols com o Diniz. Depois eu voltei para o meio de novo, em seguida como segundo volante. É preciso estar sempre pronto para entender aquilo que o professor te pede e que o jogo também pede”, disse.