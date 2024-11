Fortaleza x Flamengo no Castelão terá segurança reforçada e mais de 2 mil profissionais na operação

Esplanada da Arena Castelão Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O confronto direto entre Fortaleza e Flamengo, que ocorre na Arena Castelão, na noite desta terça-feira, 26, e tem expectativa de lotação, terá uma operação de jogo robusta, em especial na segurança do local. Em comparação aos últimos cinco jogos do Leão do Pici em casa, a logística vai envolver 500 profissionais a mais entre policiamento, staffs de limpeza e catracas, guardas de trânsito, médicos, bombeiros e outros. Ao todo, serão duas mil pessoas mobilizadas nestas funções, conforme apurou o Esportes O POVO. No policiamento, o estádio contará com 290 policiais militares na parte interna e mais 220 na área externa, contando com mais cinco policiais civis e 42 guardas municipais. Além disso, foi contratado um staff de 549 profissionais de segurança privada, acompanhados de 52 coordenadores. No trânsito próximo ao Gigante da Boa Vista, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) mobilizará 40 agentes.

Vale lembrar que todos os ingressos para a partida foram vendidos, incluindo a carga extra de tickets liberada pelo Fortaleza. No plano de ação do jogo, documento emitido pela Federação Cearense de Futebol (FCF) junto ao clube, estima-se 59.269 presentes no Castelão entre torcedores tricolores e rubro-negros. Os visitantes tiveram 10 mil ingressos vendidos. Segundo o documento chamado de Avaliação de Riscos em Estádio de Futebol (AREF), emitido pelo Ministério Público do Estado do Ceará, o evento esportivo é considerado bandeira laranja, classificando-o como uma ameaça entre média e alta, mas colocando o risco apenas como médio.A segurança destinada ao jogo foi analisada como razoável. Conforme relatou o coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), Edvando França, o aumento do cuidado teve ligação direta com as invasões ocorridas no jogo entre Ceará e América-MG, no dia 18 de novembro, tendo inclusive uma reunião com os dois clubes sobre o assunto segunraça, pela responsabilidade atribuída ao mandante.

Uma das novas medidas será o retorno do uso das serpentinas Grades utilizadas para montar um percurso com curvas e cadenciar a entrada massiva de torcedores (neste caso). Utilizados normalmente em grandes eventos com filas na entrada do estádio, para evitar aglomerações e o chamado modo livre Método de invasão onde torcedores se aglomeram em grandes grupos de 30 a 50 pessoas e vão em direção ao mesmo portão, como executado no jogo entre América-MG e Ceará . Segundo o promotor Edvando França, esta já era uma medida adotada pelo Fortaleza, mas que diminuiu com as reclamações da torcida pela longa espera fora do estádio. Segundo ele, o Ceará deve voltar a adotá-la agora que voltou para Série A – tendo em vista o custo do equipamento. Contudo, Edvando destaca que buscará uma forma do acessório não precisar ser custeado pelos clubes, mas sim que esteja presente na contratação da Arena Castelão, fazendo parte do estádio. Ele destaca ainda que se faz necessário pelo grande momento dos clubes, ainda mais em um ano em que os dois estão na primeira divisão. O duelo entre Fortaleza e Flamengo fecha a 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida representa um confronto direto entre os times na tabela de classificação, já que dois pontos separam o escrete vermelho-azul-e-branco, quarto colocado, do Rubro-Negro, quinto colocado.

Com a vitória do Internacional no último final de semana, o Fortaleza perdeu, pelo menos momentaneamente, a terceira posição. Para retomá-la, os comandados de Vojvoda precisam, obrigatoriamente, derrotar o Flamengo. Em caso de empate, o time cearense iguala o Colorado em pontuação, mas perde no saldo de gols. Entenda o que aconteceu na operação de jogo entre Ceará e América-MG Mesmo em noite de público recorde na Arena Castelão, festa nas arquibancadas e um dos jogos mais importantes no acesso conquistado pelo Ceará, nem tudo foi positivo para o torcedor na noite daquela segunda-feira, 18. Em contato com o Esportes O POVO, alvinegros que estiveram presentes e não puderam acessar a arena mesmo com ingresso de Ceará x América-MG em mãos relataram confusões, invasão e superlotação no Gigante da Boa Vista. Além disso, houve relatos de truculência policial na retirada de torcedores com ingresso das esplanadas e venda de ingressos falsos nos arredores. À reportagem, Edvando França, prometeu uma investigação após o relatório da Polícia Militar, que por sua vez confirmou a prisão de um homem no local.