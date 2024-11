Ceará x América-MG registra maior público da história da Arena Castelão

O registro ultrapassa o então recorde do estádio: Fortaleza x Juventude, válido pelas quartas de final da Série C de 2016

A vitória do Ceará diante do América-MG nesta segunda-feira, 18, registrou o maior público da história da Arena Castelão. Ao todo, 63.908 torcedores marcaram presença no estádio e prestigiaram o triunfo alvinegro por 1 a 0.

A quantidade ultrapassa o então recorde do Gigante da Boa Vista: Fortaleza x Juventude, válido pelas quartas de final da Série C de 2016 e que registrou 63.903 pessoas.