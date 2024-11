Com histórico polêmico, Caio Max comandará o VAR no jogo entre Fortaleza e Flamengo

Árbitro Caio Max Augusto Vieira no jogo Palmeiras x Ceará, no Allianz Parque, pela Série A Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O duelo entre Fortaleza e Flamengo, marcado para esta terça-feira, 26, às 20 horas, na Arena Castelão, será comandado por um quadro de arbitragem conhecido por polêmicas em jogos do Tricolor. Conforme definido pela CBF, Caio Max Augusto Vieira (RN) será o árbitro de vídeo do duelo. No jogo entre as equipes no primeiro turno da Série A, o árbitro, que também operava o VAR, validou um pênalti para o Flamengo em um lance bastante questionado pelos dirigentes do Leão.

Na ocasião, Pedro, atacante do Flamengo, caiu dentro da área após disputa com o volante do Fortaleza, Pedro Augusto. A então árbitra de campo, Edina Alves (SP), acionou Caio Max, que interpretou o lance como "calço imprudente" de Pedro Augusto, que estava atrás do jogador flamenguista. A penalidade foi duramente criticada por Marcelo Paz, CEO da SAF, que classificou o lance como "constrangedor".