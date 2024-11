Martínez ressalta força do Fortaleza em casa: "No Castelão somos muito fortes"

Em entrevista à TV Leão, o meio-campista argentino Emanuel Martínez, de 30 anos, falou sobre as expectativas para o duelo contra o Flamengo e os desafios que a equipe enfrentará contra o adversário rubro-negro na noite desta terça-feira, 26, no Castelão, pela 35ª rodada da Série A.

O Leão se prepara para enfrentar o Flamengo nesta terça-feira, às 20 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é crucial para o Tricolor do Pici se ainda quiser sonhar com título.

Boa fase de Emanuel Martínez

O meio-campista argentino tem vivido boa fase com a camisa do Fortaleza nas últimas rodadas da Série A. Nos últimos sete jogos, Martínez contribuiu diretamente para o desempenho do time, com três assistências e um gol. O bom momento do jogador reflete o crescimento da equipe, que segue firme na disputa pelo título brasileiro.