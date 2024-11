Jogo do Ceará com público recorde no Castelão tem confusão, invasão e superlotação

Torcedores do Ceará relataram passar por problemas para ter acesso ao Castelão Crédito: Reprodução / Internet

Mesmo em noite de público recorde na Arena Castelão, triunfo para voltar ao G-4 e festa nas arquibancadas, nem tudo foi positivo para o torcedor do Ceará na noite desta segunda-feira, 18. Em contato com o Esportes O POVO, alvinegros que estiveram presentes e não puderam acessar a arena mesmo com ingresso em mãos relataram confusões, invasão e superlotação no Gigante da Boa Vista. Além disso, houve relatos de truculência policial na retirada de torcedores com ingresso das esplanadas e venda de ingressos falsos nos arredores. À reportagem, o coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), Edvando França, prometeu uma investigação após o relatório da Polícia Militar, que por sua vez confirmou a prisão de um homem e investiga se os acontecimentos configuram um crime contra o consumidor por parte do clube mandante.

Em nota, o Ceará lamentou os incidentes, pediu desculpa aos torcedores que não puderam entrar no estádio devido à superlotação e prometeu estar "trabalhando para minimizar os transtornos causados" na noite, que contou com público total divulgado de 63.908 presentes. Alguns alvinegros presentes tiveram seus comentários respondidos pelo clube nas redes sociais, prometendo encontrar uma solução.

No público divulgado pelo clube (63.908), o número ultrapassa o limite máximo de 63.903 espectadores predefinido pela administração do Gigante de Boa Vista por questões de segurança – sendo inclusive o maior da história desde que virou arena e o maior do Brasil no ano. Contudo, a reportagem buscou a Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) para saber se houve alteração neste limite, posto a remoção de algumas cadeiras anteriormente, mas ainda não teve retorno. A matéria será atualizada quando a reportagem obtiver resposta. Torcedores detalham invasões, ingressos barrados e truculência policial Torcedores ouvidos pela reportagem do O POVO relataram que foram barrados na entrada, mesmo com ingresso (estes enviaram comprovantes de obtenção prévia dos tickets) válido para o duelo entre Ceará e América-MG. O motivo deve-se à superlotação. Por segurança, quando atingiu – ou ultrapassou – o limite, os policiais bloquearam a entrada dos aficionados.



A atuação da Polícia Militar (PM) também foi criticada. "Foi incompetente para impedir a entrada de quem tá sem ingresso e truculenta com quem estava com ingresso na mão e não conseguiu entrar", disse um torcedor que preferiu não se identificar. "Fui até a catraca, houve a invasão e a polícia começou a impedir a entrada até mesmo de quem estava com ingresso", comentou outro torcedor alvinegro. Yuri Capibaribe, torcedor que esteve presente na partida e conseguiu entrar, relatou que subiu as escadas por volta de 20h50min, no momento em que viu o início da invasão no setor superior norte. Parte da multidão pulava as catracas, enquanto outra, o próprio portão, que acabou cedendo.

"Depois disso todo mundo entrou de uma vez na superior norte e foi para a inferior central. Me dirigi para o portão K, que era o meu portão da inferior central. Fiquei na fila, entrei umas 9h15min. Quando deu 9h30min teve outra invasão, só que no meu setor. Tinha gente gritando lá, um monte sem ingresso. Sei que essa mesma turma acabou derrubando outro portão, que era a divisa da inferior central com a inferior norte", relata. "Vi muito pouco policiamento nas entradas, muito pouco mesmo, não era suficiente para muita gente. Pelo menos foi um resultado positivo e não teve nada grave, ninguém se machucou, nenhum ferimento, porque poderia ter sido pesado", complementa. Polícia Militar prendeu suspeito e abriu investigação Sobre o policiamento, a reportagem do O POVO contatou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para entender o ocorrido. De acordo com o órgão, a Polícia Militar conduziu, na mesma noite, um suspeito, de 27 anos, a uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), autuando-o por crime contra a paz no esporte. Além disso, investiga as circunstâncias de crime contra o consumidor e outras ocorrências que tiveram boletins registrados. Todavia, a SSPDS não se posicionou sobre os relatos de truculência policial.