Martínez destaca Fortaleza na briga pelo título: "Podemos fazer história aqui"

O Fortaleza enfrenta o Flamengo nesta terça-feira, 26, às 20 horas, na Arena Castelão, em busca de se manter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Faltando quatro rodadas para o fim do torneio, o Tricolor do Pici pode ficar a três pontos de distância da liderança caso vença o Rubro-Negro.

O camisa 8 do Leão também comentou sobre a corrida pelo título contra Botafogo e Palmeiras, exaltando a qualidade técnica das duas equipes, mas ressaltou o desejo do Fortaleza de ser campeão.

Aproveitando a sequência

O argentino tem vivido boa fase com as cores do Fortaleza nas últimas rodadas da Série A. No recorte dos últimos sete jogos, o meio-campista contribuiu com três assistências e um gol. Martínez não escondeu a felicidade sobre o seu bom momento no Leão e afirmou que pretende continuar auxiliando seus companheiros com boas atuações.

“É um bom momento, não só individual, mas também do grupo. Estou feliz porque procurei esse momento durante o ano todo. Acredito que posso continuar ajudando o time com bons jogos, com assistências, com gols. Espero que, nesses últimos jogos que faltam, eu possa ajudar bastante daqui para frente”, pontuou o camisa 8.