Com casa cheia, Fortaleza recebe o Flamengo em duelo direto pelo G-4 da Série A

Com clima de decisão e Arena Castelão cheia, o Fortaleza recebe o Flamengo nesta terça-feira, 26, às 20 horas, em duelo que fecha a 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida representa um confronto direto entre os times na tabela de classificação, já que dois pontos separam o Leão do Pici, quarto colocado, do Rubro-Negro, quinto colocado. Com a vitória do Internacional no último final de semana, o Fortaleza perdeu, pelo menos momentaneamente, a terceira posição. Para retomá-la, os comandados de Vojvoda precisam, obrigatoriamente, derrotar o Flamengo. Em caso de empate, o time cearense iguala o Colorado em pontuação, mas perde no saldo de gols.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Não somente isso: o olhar do Tricolor está voltado, principalmente, para o topo. Lutando pelo título do Brasileirão, o Leão, se vencer, se mantém colado no Palmeiras e no Botafogo, líder e vice-líder, respectivamente. Os dois rivais, que possuem os mesmos 70 pontos atualmente, duelam entre si também nesta terça-feira, já pela 36ª rodada.

Em relação aos encontros recentes entre os clubes, Fortaleza e Flamengo protagonizaram confrontos equilibrados, mas o Tricolor do Pici levou vantagem no saldo final. Nos últimos cinco confrontos, o time cearense venceu três, enquanto o clube carioca conquistou dois triunfos.

Uma das vitórias do Leão, inclusive, aconteceu nesta temporada, no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, pela 16ª rodada, os comandados do treinador Juan Pablo Vojvoda superaram o Rubro-Negro em pleno Maracanã, com mais de 53 mil pessoas, por 2 a 1. Lucero e Wesley, em gol contra, marcaram os gols da vitória tricolor. Para a partida, o argentino Vojvoda terá praticamente força máxima à sua disposição. Com o retorno do meio-campista Matheus Rossetto, que cumpriu suspensão contra o Fluminense, o técnico terá somente Pedro Augusto como desfalque. O camisa 28 trata uma pubalgia no departamento médico.

Pelo lado rubro-negro, Filipe Luís deve contar com oito retornos em relação à vitória sobre o Cuiabá. A lista inclui Gabigol, Gonzalo Plata, Carlinhos, De La Cruz, Gerson, Léo Ortiz, David Luiz e Varela. Everton Araújo e Fabrício Bruno, suspensos, são os desfalques. Fortaleza x Flamengo: ficha técnica Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Tomás Cardona e Eros Mancuso; Hércules, Matheus Rossetto e Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Flamengo

3-5-2: Rossi; Léo Ortiz, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Pulgar, Alcaraz, Gerson e Alex Sandro; Bruno Henrique e Michael. Téc: Filipe Luís