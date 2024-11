Melhor goleiro da Série A? João Ricardo lidera em gols evitados e defesas por partidas

O goleiro é o terceiro jogador com maior nota média no Sofascore, com 7,46, ficando atrás apenas de Rodrigo Garro, do Corinthians e Matheus Pereira, do Cruzeiro

“Todo bom time começa com um bom goleiro”. O ditado conhecido no mundo do futebol tem se aplicado bem ao Fortaleza nesta temporada de 2024. Com uma campanha histórica na Série A do Campeonato Brasileiro e ainda na briga pelo título, o Tricolor do Pici tem visto o seu goleiro, João Ricardo, brilhar debaixo das traves.

O arqueiro tricolor tem acumulado boas atuações e tem sido fundamental para a conquista pontos para o Leão no Brasileirão. Entre todos os goleiros do certame nacional, João Ricardo lidera em dois rankings importantes para a sua posição: é o primeiro em defesas por partida, com uma média de 4,2 defesas, e também é o arqueiro com mais gols evitados, com 13 tentos impedidos. Os dados são do Sofascore.