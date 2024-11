Hércules, do Fortaleza, entra na mira do Palmeiras; saiba o valor da multa

Apesar do interesse, o Verdão ainda não abriu conversa com a diretoria do Tricolor do Pici para iniciar uma negociação pelo volante de 24 anos

Titular do Fortaleza, o volante Hércules está no radar do Palmeiras para a próxima temporada. O Verdão vem monitorando o atleta desde 2023 e estuda fazer uma investida, mas ainda não abriu conversas com a diretoria do Leão para iniciar as negociações. A informação foi dada inicialmente pelo portal Nosso Palestra e confirmada pelo Esportes O POVO.

O camisa 35 tem contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2026, com multa rescisória de 10 milhões de euros, equivalente a R$ 61,3 milhões na cotação atual. O Fortaleza detém 55% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o restante é dividido entre Atlético-CE (30%) e Tiradentes (15%).

Em agosto deste ano, o Fortaleza, já de olho em uma futura venda, se movimentou e comprou mais 5% dos direitos econômicos. Para obter o percentual e ficar com os 55%, a diretoria do Leão desembolsou R$ 300 mil ao Tiradentes. Hércules chegou ao clube do Pici em 2021, vindo do Atlético-CE – na negociação, o Tricolor comprou 50% por R$ 250 mil.