Fortaleza terá duas semanas livres até entrar em campo contra o Fluminense

A pausa se dá devido aos jogos das seleções em meio à Data Fifa. No elenco tricolor, dois jogadores foram convocados para defenderem suas respectivas equipes nacionais: Kervin Andrade, pela Venezuela, e Kuscevic, pelo Chile.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco , no último sábado, 9, o Fortaleza terá duas semanas para descansar o elenco e se preparar para o próximo confronto pela Série A do Campeonato Brasileiro, que ocorre somente no dia 22, contra o Fluminense, no Maracanã.

Em meio a esta pausa, os jogadores do Tricolor do Pici receberam três dias folga e só se reapresentarão no Centro de Excelência Alcides Santos na quarta-feira, 13, às 16 horas, quando iniciam a preparação para o duelo contra o Fluminense.

Libertadores garantida

O “mini-recesso” recebido pelos atletas do Fortaleza pode ser considerado uma recompensa, visto que, com a vitória do último sábado, 9, o Leão garantiu vaga para a Copa Libertadores de 2025.



A vaga na competição internacional lança o Tricolor do Pici para o topo da lista de clubes nordestinos com mais participações na Libertadores. Agora o escrete vermelho-azul-e-branco divide a liderança com outro tricolor, o Bahia, ambos indo três vezes para o certame internacional.