Rossetto sinaliza positivamente para renovação com Fortaleza: "Detalhe fácil de resolver"

Consolidado como titular do Fortaleza, o meio-campista Matheus Rossetto não escondeu, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , o seu desejo de seguir no clube na próxima temporada. Questionado sobre a renovação, já que seu atual vínculo contratual vai até o final de 2024, o camisa 16 deu a entender que o cenário é positivo e está bem encaminhado.

“Assim como eu cheguei lá (no Atlanta), ele também chegou sem ninguém e sem falar inglês. Então, eu dei apoio pra ele e hoje temos uma amizade muito boa. Quando a gente se encontra, é sempre aquela resenha. Estou muito feliz por ele estar atingindo esses números e espero que ele tenha uma grande carreira”, relembrou o meia do Leão do Pici.

Companheiros de equipe no Atlanta entre 2022 e 2023, que disputa a MLS, Matheus Rossetto e Thiago Almada criaram um forte vínculo de amizade que perdura para além do período em que jogaram juntos. No futebol brasileiro, um foi para o Fortaleza e outro para o Botafogo, rivais diretos na briga pelo título da Série A.

“Essa é uma pergunta que estão me fazendo direto. Eu quero ficar. Mas eu não estou colocando muito foco nisso, sabe? Estou colocando mais o foco dentro de campo, no treinamento. Eu sei como eu sou. Se eu focar muito nisso (na renovação), vou começar a perder o foco de lá (apontou para o campo). Então, até converso com o Marcelo (Paz): ‘Marcelo, vamos fazer assim que está indo bem’. Isso é um detalhe que é mais tranquilo de resolver. Logo logo vocês vão saber sobre o Rossetto em 2025”, disse.

Rossetto chegou primeiro ao Brasil, mas soube, tempo depois, que o amigo argentino poderia ser contratado pelo Botafogo. A notícia, ao se concretizar, foi recebida com alegria pelo atleta do Tricolor.

Na 25ª rodada do Brasileirão, os dois se enfrentaram pela primeira vez. Rossetto lembrou das “resenhas” que teve com Almada antes da partida, que terminou com vitória do Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos (RJ). Naquela ocasião, as equipes disputavam a liderança do torneio.

“A gente é parceiro, mas quando o juiz apita, se eu botar a mão no teu rosto, se acontecer alguma coisa, não me leve a mal, mas eu vou estar defendendo as minhas cores. Então, procura jogar bem longe de mim (risos). Eu brincava assim com ele antes do jogo (entre Botafogo e Fortaleza). É sempre bom fazer essas amizades no futebol”, concluiu.