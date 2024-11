Vojvoda avalia bom momento do Fortaleza e destaca amadurecimento do elenco

Com a vitória de 3 a 0 contra o Vasco, na noite desse sábado, 9, o Fortaleza atingiu marcas importantes. Além de diminuir a distância para o líder Botafogo, o Tricolor assegurou a classificação antecipada para a Libertadores 2025 e tornou-se o clube nordestino com a melhor campanha na Série A. Em coletiva pós-jogo, Vojvoda exaltou o desempenho de sua equipe diante do Cruzmaltino e reconheceu o bom momento vivido pelo clube.

“Estamos em um momento bom e nossos jogadores compreendem isso. Hoje e na partida passada fomos fortes defensivamente, controlando o jogo. Fizemos um gol importante na primeira parte, jogando em casa e é importante sair na frente, o segundo tempo também foi muito bom. Mais que estratégia, nosso rendimento individual dos jogadores está bom e quando o individual cresce, o coletivo cresce também”, avaliou o técnico.

No duelo com o Gigante da Colina, o Leão do Pici alcançou, pelo terceiro ano consecutivo, a marca de um milhão de torcedores na temporada. Sobre o feito, o comandante argentino ressaltou a importância da torcida em seu trabalho no Fortaleza.