Fortaleza fica perto de bater meta de um milhão de torcedores como mandante pelo 3º ano seguido

O Fortaleza se aproxima de mais uma marca importante na temporada de 2024. Diante do Vasco da Gama, no próximo sábado, 9, às 19 horas, em partida válida pela 33ª rodada da Série A, o Tricolor do Pici pode ultrapassar a marca de mais de um milhão de torcedores pagantes levados ao estádio neste ano.

A meta, no entanto, não será inédita. Em 2022, o clube ultrapassou o milhão e levou 1.109.068 de torcedores ao estádio. Em 2023, conseguiu superar os números do ano anterior e levou 1.230.612 pagantes aos seus jogos.

Vindo de uma vitória por 3 a 0 sobre o Juventude fora de casa na última rodada, o Tricolor do Pici ainda se vê vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro Série A, estando a quatro pontos de distância do líder Botafogo, que possui 64 pontos e jogará hoje pela 32ª, contra o Vasco, no estádio Nilton Santos, podendo aumentar a diferença de pontuação.