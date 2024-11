Fortaleza abre check-in para duelo contra o Vasco na Arena Castelão

A expectativa é de um bom público diante do clube carioca, principalmente porque o Tricolor do Pici pode chegar a marca de 1 milhão de torcedores levados ao estádio em 2024

Vindo de uma vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, fora de casa, a expectativa da diretoria tricolor é de um bom público diante do clube carioca, principalmente porque o Tricolor do Pici pode chegar a marca de 1 milhão de torcedores levados ao estádio em 2024 – faltam menos de 34 mil pessoas para atingir tal feito.

O Fortaleza i niciou, às 10 horas desta segunda-feira, 4, o check-in para os sócio-torcedores visando o jogo contra o Vasco da Gama, no próximo sábado, 9, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Leão começará a vender os ingressos físicos e on-line para a partida na próxima quarta-feira, 6, a partir das 9 horas.

Disputa pelo título e recordes batidos

Atualmente o Fortaleza está em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro Série B, com 60 pontos, somente atrás de Palmeiras, que tem 61 pontos, e Botafogo, líder com 64 pontos. Os dois times, no entanto, ainda não jogaram nesta 32ª rodada.

No último sábado, 2, o Fortaleza bateu o recorde de maior pontuação de um time nordestino na primeira divisão desde o início da era dos pontos corridos. Anteriormente, Vitória e Sport detinham esta marca, tendo os dois alcançado 59 pontos em 2013 e 2015, respectivamente.