Kervin é convocado pela seleção venezuelana e enfrentará o Brasil nas Eliminatórias

O atacante Kervin Andrade, do Fortaleza , foi novamente convocado pelo treinador Fernando Batista para defender a seleção venezuelana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jovem atleta do Leão do Pici enfrentará o Brasil e o Chile.

O jogo seguinte será contra o Chile – que conta com outro jogador do Fortaleza, o zagueiro Kuscevic –, no estádio Nacional de Santiago, na capital do país. A partida acontece no dia 19, véspera do embate entre o Tricolor do Pici e Fluminense, pela 34ª rodada da Série A, na Arena Castelão.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

A tendência natural, portanto, é de que Kervin Andrade e Kuscevic sejam desfalques para o Fortaleza diante do clube carioca. O venezuelano tem sido pouco utilizado por Vojvoda, mas o defensor chileno é titular absoluto.