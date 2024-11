Fortaleza na Série A: saiba o que falta para garantir uma vaga na Libertadores

Com as finais das competições sul-americanas chegando, assim como a Copa do Brasil em andamento, a quantidade de classificados – que pode chegar a nove – ainda não foi definida. Contudo, mesmo na pior das hipóteses, com apenas quatro classificados à fase de grupos e dois para a pré-Libertadores, duas vitórias nos seis jogos restantes já garantem o escrete vermelho-azul-e-branco no principal torneio de clubes do continente sem depender de outros resultados.

Vivendo a melhor campanha de um time nordestino na Série A , o Fortaleza segue na terceira colocação e está muito próximo de garantir sua vaga na Copa Libertadores de 2024. Com 99,97% de chances de alcançar a classificação, conforme aponta o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time de Vojvoda já está com a calculadora em mãos, esperando para carimbar o passaporte à competição pela terceira vez em quatro anos O Fortaleza disputou a fase de grupos do torneio em 2022, chegando às oitavas de final, e jogou a fase classificatória em 2023, caindo na segunda fase para o Cerro Porteño .

De acordo com o estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca, a classificação do Fortaleza está quase garantida com o virtual G-7, que será confirmado caso o Flamengo termine a Série A entre os sete primeiros e vença a Copa do Brasil, na qual já abriu dois gols de vantagem no confronto de ida contra o Atlético-MG, vencendo por 3 a 1 no último domingo, 3 de novembro.

"Eu acredito que, [O Fortaleza] com 60 pontos, não vai ter um oitavo colocado atingindo a pontuação. Então eu acho que o Fortaleza já está garantido na Libertadores do próximo ano, pois vai estar entre os sete primeiros", disse.

"O outro ponto passa pela vaga direta, que pode ser G-4, pode ser G-5 e pode ser G-6. Ou seja, podem ser seis vagas diretas. Se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Flamengo da Copa do Brasil, a composição vira o melhor cenário com o Flamengo se mantendo entre os seis. Sétimo e oitavo vão para a pré-Libertadores. Se tiver o Cruzeiro (em caso de título da Sul-Americana), vai até o nono", explica.