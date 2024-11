Kuscevic é convocado pelo Chile e deverá desfalcar o Fortaleza

O zagueiro deverá ser desfalque para a equipe do Pici no duelo contra o Fluminense, pela 34ª rodada da Série A

Zagueiro do Fortaleza, Benjamín Kuscevic foi novamente convocado para defender a seleção chilena nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador terá dois compromissos com a La Roja em novembro: contra o Peru, no dia 15, e contra a Venezuela no dia 19. Com isso, o defensor deverá desfalcar o Leão do Pici no jogo contra o Fluminense, marcado para o dia 20 de novembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Peça de confiança do técnico Ricardo Gareca, o zagueiro tricolor tem sido convocado desde o início da temporada e fez sua estreia como titular no amistoso contra o Brasil, no qual o Chile foi derrotado por 2 a 1. 1. Apesar das boas atuações individuais do defensor, o desempenho coletivo da seleção chilena tem sido preocupante para os torcedores.