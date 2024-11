Paz diz que clubes da LFU vão ganhar mais dinheiro de transmissão a partir de 2025

O CEO da SAF do Fortaleza e também presidente da Liga Forte União ressaltou que os números para 2025 são superiores ao que os clubes receberam na atual temporada

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, que também é presidente da Liga Forte União, garantiu que os clubes que fazem parte do bloco receberão mais dinheiro de direitos de transmissão a partir da temporada de 2025. A afirmação do dirigente aconteceu em entrevista ao podcast Maquinistas.

Questionado sobre o cenário da LFU no próximo ano em comparação com o atual, Paz ressaltou que, embora alguns pacotes de venda de transmissão ainda estejam sendo negociados, a perspectiva é de que os novos percentuais sejam “generosos”.