Vojvoda valoriza vitória e pede casa cheia contra o Vasco: "A torcida vai responder"

Após conquistar a importante vitória sobre o Juventude no último sábado, 2, a delegação do Fortaleza retorna à capital cearense na tarde deste domingo, 3, em voo fretado. Ainda em Caxias do Sul, o treinador Juan Pablo Vojvoda falou, durante entrevista coletiva após o jogo, sobre a importância do triunfo no difícil campo do Alfredo Jaconi.

De acordo com o técnico argentino, a estratégia do Leão do Pici para a partida teve como principal pilar encontrar a solidez defensiva e, com a bola, buscar Moisés e Lucero no ataque a partir de movimentações que criassem situações favoráveis. Para isso, Marinho e Eros Mancuso cumpriram papel tático fundamental.

“A estratégia foi encontrar a solidez defensiva e ter um funcionamento com a bola buscando aproveitar Moisés e Lucero na frente, com Marinho e Mancuso pelos lados conseguindo atrair os laterais deles (Juventude), em um funcionamento que nos desse possibilidades de criar situações de gol. Conseguimos três pontos importantes na nossa briga pelo topo da tabela”, revelou.

Vojvoda convoca torcida do Fortaleza para duelo contra o Vasco

Após dois jogos fora de casa, sequência em que também conquistou um empate contra o Palmeiras, o Leão do Pici volta a jogar na Arena Castelão no próximo sábado, às 19 horas, diante do Vasco. Vojvoda convocou a presença massiva da torcida e ressaltou que o time “necessita” do apoio e da força dos tricolores na arquibancada.