CBF detalha rodadas da Série A e Fortaleza x Vasco não chocará com show no Castelão

Lateral-direito Tinga no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta terça-feira, 22, a tabela detalhada das rodadas 32 e 33 do Campeonato Brasileiro Série A. Assim, o confronto entre Fortaleza e Vasco, válido pela segunda das duas rodadas, foi marcado para o dia 9 de novembro, às 19 horas, sem chocar com o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, marcado para o dia 16 no mesmo mês, também na Arena Castelão. Em agosto, a partida e o show estavam previstas para uma data muito próxima, com a chance do jogo ser realocado para o estádio Presidente Vargas. Contudo, à época, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, destacou que "a prioridade é o jogo do Fortaleza", em entrevista concedida ao grupo Cidade. O outro duelo marcado foi Fortaleza x Juventude, que acontecerá no sábado, 2, em Caxias do Sul, a partir das 18h30min. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora